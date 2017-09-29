Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da DSİ ait sulama kanalında 30\'lu yaşlarda, kimliği henüz belirsiz kadın cesedi bulundu.

Mardin karayolu yakınından geçen Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalında, akşam saatlerinde sürüklenen kadın cesedini fark eden çevre sakinleri, jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sualtı polisi ile sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan cesedin üzerinde kimlik çıkmadı. Kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, ceset kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

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