Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'da sulama kanalı içinde 25 yaşlarında kadın cesedi bulundu.

Olay, merkez Yüreğir İlçesi\'ne bağlı Ali Hocalı Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Suyun içerisinde sürüklenen bir kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine su altı polisi ile sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada olay yerinde bulunan bir çiftlikte çalışan vatandaş, sulama kanalına atlayarak cesedi sudan çıkardı. 25 yaşlarında bir kadına ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, bulunan ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.



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