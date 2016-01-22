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Yaşam

Sulama kanalında ceset parçaları bulundu

Şanlıurfa'da kanaldan insan vücuduna ait parçalar Adli Tıp Morgu'na götürüldü

22 Ocak 2016 18:04

Şanlıurfa'da, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında insan vücuduna ait ceset parçaları bulundu.

DHA’dan Ömer Pınar’ın haberine göre, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde bulunan Balaban Köprüsü yakınlarından geçen DSİ'ye ait olan ve suların çekildiği kanalda kafatası ve uzuv parçaları görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini alarak kanaldaki ceset parçalarının çıkartılması için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri de yaptığı çalışma ile kanalda insan vücuduna ait kafatası, kol ve kemik parçalarını bularak çıkardı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası ceset parçaları, kime ait olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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