Sulama kanalına düşen kızıl geyik kurtarıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Dodurga ilçesinde sulama kanalına düşen kızıl geyik, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Dodurga ilçesine bağlı Berk köyünde, dün gece Devlet Su İşleri\'ne ait 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düşen kızıl geyiği gören vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı 11\'inci Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kızıl geyiği kanaldan çıkardı. Veteriner hekim tarafından kontrolden geçirilen, sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kızıl geyik, tekrar doğaya bırakıldı.

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