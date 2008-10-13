Şükür basın toplantısı yapacak



Galatasaray'la yollarını ayıran ve önümüzdeki günlerde Dubai'ye giderek futbol hayatına orada devam edecek olan Hakan Şükür, Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı'yı ziyaret etti. Hakan Şükür, transferiyle ilgili önümüzdeki hafta basın toplantısı düzenleyecek.



Tecrübeli golcü oyuncu, yeni takımına imza atmadan önce adına yaptırılacak olan sporcu hastanesinin bulunduğu bölgeyi gezdi. Yeni ilçe olan Beylikdüzü'nün Belediye Başkanı Orakçı ile birlikte kenti gezen Hakan Şükür, bölge halkının hizmetine sunulan eğitim, kültür, sağlık ve sporla ilgili çeşitli tesisleri gezdi ve bu tesislerle ilgili bilgiler aldı. Hakan Şükür, hızla gelişen, modern ve yeşil alanı bol olan ilçeyi yakından görüp tanıma fırsatı bulduğu için memnun olduğunu söyledi.



Deneyimli oyuncu, transferiyle ilgili yakında önemli gelişmelerin olacağını ve önümüzdeki hafta içinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek son görüşmeleri yapacağını söyledi. Takım ismi ve gelişmelerle ilgili açıklama yapmak istemeyen Hakan Şükür, 1-2 yıl daha futbol oynamayı çok istediğini, bunun için de özel hoca nezaretinde hergün düzenli olarak çalıştığını söyledi. Hakan Şükür, transferiyle ilgili tüm gelişmeleri ve sonucunu da önümüzdeki hafta sonuna doğru düzenleyeceği bir basın toplantısıyla tüm spor kamuoyuyla paylaşacağını sözlerine ekledi.



Dünya spor kamuoyunun da yakından tanıdığı Hakan Şükür gibi bir yıldızı Beylikdüzü'nde görmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Orakçı, böyle bir yıldızın adının Beylikdüzü'nde yaşatılmasından dolayı onur duyacaklarını belirtti. Orakçı, "Türk Milli Takımı ve Galatasaray'a unutulmaz hizmetleri olan ve başarılarla dolu bir futbol kariyeri bulunan Hakan Şükür ismi her zaman hatırlanmalı ve yeni nesillere anlatılmalıdır. Biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak bu düşünceyle hareket ederek onun adını, ilçemizde yaptıracağımız ve tüm sporcuların en iyi hizmeti alacakları çok geniş kapsamlı bir hastaneye vermeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Başkan Orakçı ve ünlü konuğu Hakan Şükür, daha sonra Türkiye Spor Yazarları Derneği İstanbul Şubesi'nin üyeleri için oluşturduğu Spor City inşaatını da gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Başkan Vehbi Orakçı ile birlikte Spor City'ye gelen Hakan Şükür'e konutları gezmeye gelenler ve mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi.



