-ŞÜKRÜ SARACOĞLU'NDA YENİLEME ÇALIŞMALARI İSTANBUL (A.A) - 23.06.2011 - Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yenileme çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yenileme çalışmaları ve yeni sezon hazırlıklarının hızla devam ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada, yenileme çalışmaları çerçevesinde Fenerium Alt ve Maraton Alt tribünlerinde bulunan koltukların taraftarların daha rahat ve konforlu bir biçimde maçları takip edebilmeleri adına değiştiği kaydedildi. Değişen koltuklar ile birlikte blokların isimleri de reklam verenlerin isimleri ile birlikte anılmaya başlanacak. Yeni sezonda Fenerium Alt B ve F blok ile Maraton Alt B blok ''Fenerium Alt B nesine.com blok'', ''Fenerium Alt F nesine.com blok'' ve ''Maraton Alt B nesine.com blok'' olarak isimlendirilecek. Maraton Alt F Blok ise yeni sezon ile birlikte ''Maraton Alt F Castrol Blok'' olarak, benzer şekilde Maraton Alt D blok, ''Maraton Alt D Praktiker Blok'', Fenerium Alt D Blok ise ''Fenerium Alt D Ford Blok'' olarak adlandırılacak. Bloklara reklam veren firmaların logoları koltukların ön ve arka yüzlerinde, kombine kartların, biletlerin ve stattaki yönlendirme panolarının üzerinde de yer alacak. Az sayıda kalan diğer bloklara isim sponsoru olmak isteyen firmaların Havadar Reklam Pazarlama ve Ticaret AŞ'den rezervasyon yaptırabileceği ve yeni sezonda firmalarının isimlerinin Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yer almasını sağlayabilecekleri bildirildi.