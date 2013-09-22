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Şükrü Saracoğlu'nda 'Gezi' sloganı atan 'Sol Açık' grubuna saldırı

Genç Fenerbahçeliler grubu, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe Elazığspor maçında Gezi sloganı atan 'Sol Açık' grubuna saldırdı

22 Eylül 2013 13:51

 

Fenerbahçe tribünlerinde maçın 34. dakikasında ‘Gezi’ sloganları atılırken, taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler, bir başka taraftar grubu ‘Sol Açık Fenerbahche’ grubuna saldırdı.

Dün oynanan Fenerbahçe-Elazığspor karşılaşmasında, Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri direniş sloganlarıyla inlettiler.

Maçın 34. dakikasında başlayan "Her yer Taksim, her yer direniş" ve "Sık bakalım, sık bakalım..." tezahüratlarına katılım yoğunken, yayıncı kuruluşun sloganların yükseldiği anlarda yayının sesini kesmesi ise tepkilere neden oldu.

 

‘Faşizan saldırıyı kınıyoruz’

 

Slogan atan ‘Sol Açık’ grubuna tepki gösteren ‘Genç Fenerbahçeliler’ grubu, Gezi’ye destek tezahüratı yapan taraftarlara saldırı.

Saldırıda bulunan gruba tribünden tepki gelirken, statta ‘Her yer Taksim, her yer direniş ’ seslerinin yükseldi.

Sol Açık, Facebook hesabından saldırıyı “Bu akşamki Fenerbahçe-Elazığspor maçında tarafımıza yapılan faşizan saldırıyı şiddette kınıyoruz, insanların ifade özgürlüğü olmadığı tribün istemiyoruz” ifadeleriyle kınadı.

Fenerbahçeli taraftarlar maç çıkışında ise, polis barikatının önünde Ali İsmail Korkmaz için besteledikleri şarkıyı söylediler.

 

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