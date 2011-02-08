-ŞÜKRÜ SARACOĞLU'NA YÜRÜYEN MERDİVEN İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın daha kullanışlı ve estetik hale kavuşması için yapılan çalışmalar doğrultusunda, Fenerium tribününe giriş ve çıkış için yürüyen merdiven yapılıyor. Fenerium alt ve Fenerium üst tribünlerin orta bölümündeki beton platformdan, stadın önünden geçen Recep Peker Caddesi ile Biletix gişelerinin bulunduğu Şefik Bey Sokak'ın kesişim noktasına dik olarak inecek merdivenlerin, stada giriş ve çıkışlarda taraftarlara kolaylık sağlayacağı belirtildi. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, montaj işlemleri devam eden merdivenlerden her birinin saatte 9 bin kişi taşıma kapasiteli olduğu ifade edildi.