-ŞÜKRÜ SARACOĞLU'NA DEV LED TV İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na, Türkiye'nin en büyük yüksek çözünürlükteki çift dış mekan HD Led TV olma özelliğini taşıyan 493 inç, 2 adet Led TV'nin ilkinin montajı tamamlandı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, stattaki yenileme ve bakım çalışmalarına paralel olarak Bağdat Caddesi tarafındaki iki kuleye uygulanacak led ekranların ilkinin yapımının tamamlandığı ve deneme yayınına başladığı, ikinci ekran sisteminin ise yapımına başlandığı ifade edildi. Her biri 300 modülden oluşan led ekranların montajıyla 7.5 x 10 metre ölçülerinde 75'er metrekarelik boyutları ile Türkiye'nin en büyük yüksek çözünürlükteki çift dış mekan HD LED TV olma özelliğini taşıyor. Ağırlığı yaklaşık 4,5 ton olan ekranların büyüklüğü ise ekran ölçü kıstasıyla 493 inç ebatlarında. Ekranların deneme yayınlarından sonra Led TV'lerin mayıs ayı başında normal yayına geçeceği bildirildi.