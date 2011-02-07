Şükran Pakkan: Neler yapmadık şu vatan için...

T24 - Milliyet gazetesi muhabiri Şükran Pakkan'ın öldürülen gazetecilerin listesinin ve kısa öykülerinin bulunduğu "Neler Yapmadık Şu Vatan İçin Milliyetçilik, Medya ve Hrant Dink Cinayeti" adını taşıyan kitabı çıktı.

Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz'ın yazısında yer alan bölüm şöyle:

Neler yapmadık şu vatan için

Milliyet Muhabiri Şükran Pakkan’ın kitabı “Neler Yapmadık Şu Vatan İçin Milliyetçilik, Medya ve Hrant Dink Cinayeti” ismini taşıyor. (Postiga Yayınları)

Şükran Pakkan deneyimli ve titiz bir gazeteci, Milliyet’te birlikte çalıştığım için yakından tanıyorum.

Şimdi bu özelliklerine bir de akademik çalışmanın disiplinini ekleyince, ortaya gerçekten ilginç bir eser çıkmış.

Pakkan kitabında milliyetçiliğin Türk toplumundaki gelişim çizgisini, medyanın bu bağlamdaki yerini ve Hrant Dink cinayetinde milliyetçilik medya ilişkisinin oynayabileceği rolü inceliyor.

Kitapta bugüne kadar öldürülen tüm gazetecilerin listesi ve kısa öyküleri de yer alıyor.

Konuyla ilgilenenlerin yararlanacağı ciddi bir çalışma olarak öneriyorum.



