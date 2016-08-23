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Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e: Nereye gidersen git, yanındayım

Erkin'in menajeri, "Caner'in durumu henüz net değil, Inter'de kalabilir de, ayrılabilir de" demişti

23 Ağustos 2016 17:48

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Inter'e transfer olan ancak yeni takımında yaşanan teknik direktör değişikliği sebebiyle takımdan ayrılmak üzere olan Caner Erkin'in yeni adresi merakla bekleniyor. Şükran Ovalı'nın sevgilisi Caner Erkin'e "Nereye gidersen git, yanındayım" dediği öğrenildi

Tecrübeli oyuncunun menajeri son olarak, "Caner'in durumu henüz net değil, Inter'de kalabilir de, ayrılabilir de. Kariyerine İtalya ya da Avrupa'da devam etmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı. 

Habertürk'te yer alan habere göre; Şükran Ovalı ile yaşadığı beraberlikle, spor basını kadar magazin gündeminde de yer alan Caner'in, İtalya, İspanya ve Türkiye'den gelen teklifleri değerlendirdiği, Şükran Ovalı'nın da bu konuda sevgilisine tam destek verdiği öğrenildi.

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