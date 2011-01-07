Şükran Moral Türkiye'den kaçmak zorunda kaldı

T24- İstanbul'daki sergi açılışında bir kadınla sevişmesinin ardından ölüm tehditleri alan Şükran Moral, İtalya'ya kaçtı. İspanyol El Pais gazetesine konuşan Moral, “Her zaman kışkırtmaya çalıştım ancak 20 yıllık kariyerimde ilk defa çalışmalarım nedeniyle kaçmak zorunda kaldım" dedi.



İspanya’nın en büyük gazetesi El Pais, Şükran Moral ile telefonla yaptığı mülakata ilişkin haberinde Moral’ın, bazılarınca “Türkiye’nin en cesur kadını” olarak nitelendiğine dikkat çekti. Gazete, “Lezbiyen temalı performansı, hoşgörüsüzlerin saldırılarını provoke etti” dediği Moral’ın, İstanbul’da sahnede lezbiyen performansını sahnelemesinin ardından gelen “ölüm tehditleri” nedeniyle Türkiye’den İtalya’ya kaçtığını yazdı.

Şükran Moral da, mülakatta Türkiye’de “Yeni fikirlere hazır olmayan çok insan var” derken korktuğunu da söyledi. Moral “Her zaman kışkırtmaya çalıştım ancak 20 yıllık kariyerimde ilk defa çalışmalarım nedeniyle kaçmak zorunda kaldım. Korkuyorum, özellikle çalışmalarımı bitirememekten” şeklinde konuştu.



Tepkilerin ne olacağı tahmin edilemiyor



Türkiye’de reaksiyonların ne olacağını tahmin etmenin mümkün olmadığını savunan Moral “Geçen yıl, vajinası açık ve kanla dolu bir kadının fotoğrafını sergiledim ve hiçbir şey olmadı” diyen Moral, “Toplum tarafından unutulan insanları sergilemek için çalışıyorum, eşcinseller, deliler, özellikle kadınlar. Bir çeşit sahne tilkisiyim” ifadelerini kullandı.

Şükran Moral, Türkiye’ye dönmeye yemin ederken de “Biz sanatçıların sonuna dek sürgünde yaşabilme lüksümüz olduğuna inanmıyorum” dedi.