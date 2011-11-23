

T24 - Müzik dünyasının 70'li yıllardaki divalarından ve Savaş Ay'ın annesi Şükran Ay, hayatını kaybetti.





Şükran Ay hayatını kaybetti Bir süredir hastanede tedavi gören 76 yaşındaki sanatçı Şükran Ay bugün saat 12.15 sıralarında hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'ne kaldırılan Ay, yoğun bakıma alındı.



Vatan gazetesinde yer alan habere göre, yapılan ilk kontrollerinde Ay'ın kalp damarlarındaki tıkanıklığa bağlı olarak kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahaleyi yapan doktorlar, ilaç tedavisi ile damar yollarını açmak istediler, ancak ilaç tedavisinden sonuç alınamayınca Ay'a anjiyo yapıldı. Anjiyonun ardından sanatçı, yoğun bakım ünitesinde müşahade altına alındı.



Türk Sanat Müziği'nin 70'li yıllardaki divalarından Şükran Ay, sanat hayatına Kazablanka, Maksim ve Çakıl gibi büyük gazinolarda; Zeki Müren, Müzeyyen Senar gibi sanatçılarla başladı. Ay, sayısız şarkıya hayat verdi. Buğulu sesiyle tanınan sanatçının hayranları hastaneye akın etti.









