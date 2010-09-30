'Suikastleri kimin yaptığını açıklayacağım'

T24- Ergenekon davasının tutuklu sanığı Durmuş Ali Özoğlu, 'Yarınki duruşmada Eşref Bitlis, Cem Ersever, Turgut Özal suikastlerini kimin yaptığını açıklayacağım' diye konuştu.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Ali Çelebi'nin çapraz sorgusuna devam edildi.



Savcı Nihat Taşkın, Mehmet Ali Çelebi'den, tutuklu sanıklar Kemal Aydın ve Neriman Aydın ile olan ilişkisinden üstlerinin bilgi sahibi olduğuna ilişkin sözlerine açıklık getirmesini istedi. Çelebi de böyle bir şeyi bildirmenin zorunlu olmadığını ama teamüller gereği bunu ''Aile dostluğumuz başladı'' şeklinde ilettiğini ifade etti.



Çelebi, Hizb-ut Tahrir örgütüne sızma iddialarıyla ilgili soru üzerine de amacının, Cumhuriyeti savunmak adına faaliyette bulunmak olduğunu belirterek, tutusuz sanık Süleyman Solmaz'dan bu örgütün CD ve kitaplarını aldığını dile getirdi.



İddianamede, ''Sözde TSK'' ifadesinin kullanıldığını belirten Çelebi ''Biz sözde TSK miyiz?'' dedi. Savcı Taşkın ise bu ifadenin, ''Sözde TSK'ye sızmaya çalışan örgüt'' anlamında kullanıldığını kaydetti. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in, ''Tutuklu sanık Hamza Demir'in size özel telefon hattı alabilecek birisi olduğu anlaşılıyor. Hamza Demir ile ne zaman ve nasıl tanıştınız?'' sorusuna da Çelebi, kendisinin özel hattı olmadığını savunmasında belirttiğini ifade ederek, ''Ben özel hat olmadığını maddi olarak ispatladım. Önce hattın nasıl özel hat olduğunu açıklayın ki ben de ona göre sorunuza cevap vereyim'' dedi.



Pekgüzel'in ''Konuşmalarınızda özel hat diye kendiniz söylüyorsunuz'' sözleri üzerine Çelebi, yanlış bir kelime kullanmış olabileceğini dile getirdi.



Çelebi, savcıların sorularına ''Bu sorduklarınızın terör içeriği nedir? Burada sosyal hayatım yargılanmasın. Masumiyet karinesini size hatırlatıyorum. Somut bir şey ortaya koymadan suçsuzluğumu ispat etmemi istiyorsunuz'' diye tepki gösterdi.



Duruşmada, Çelebi'ye yöneltilen sorularla ilgili olarak Kemal Aydın da bazı açıklamalarda bulundu. Savcı Pekgüzel de mahkeme heyetine ''Kemal Aydın konuşmasında sık sık 'Zekeriya Öz ve takımı' ifadesini kullanıyor. Kimdir bunlar, açıklayabilir mi?'' dedi. Aydın da ''Emperyalist güçlerin hazırladığı istihbarat raporunun altına imza atan savcılar'' şeklinde konuştu.



Tutuklu sanık Durmuş Ali Özoğlu'nun, yarınki duruşmada faili meçhul cinayetlerin faillerini açıklayacağı şeklindeki sözleri olduğunu belirten Pekgüzel, bu açıklamanın şimdi yapılmasını istedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün de Özoğlu'ndan bu yöndeki açıklamalarını bugün yapmasını istedi.



Özoğlu ise ''Bugün söz alacağımı bilmiyordum. Notlarımı güvenli bir yere koymam gerekiyordu. Yarın Eşref Bitlis, Cem Ersever, Turgut Özal suikastlerini kimin yaptığını açıklayacağım'' şeklinde konuştu.



