Suikastlerde tuhaf tesadüf!

Türkiye'yi sarsan suikastların çoğu bir çarşamba günü işlendi. Yetkililer, şimdi bu ortak noktanın gizemini, çarşambanın sırrını çözmeye çalışıyor. Acaba bir tesadüf mü, bilinçli tercih mi sorusuna yanıt aranıyor



Akşam gazetesinin haberine göre; ülke gündemine bir anda oturan, milyonların tepkisini çeken çok sayıda suikast ve faili meçhul cinayetin çarşamba günü gerçekleştirilmiş olması, polis, jandarma ve MİT'in dikkatini çekti. Güvenlik güçleri bu rastlantıyı mercek altına aldı. Bir tesadüf olup olmadığı inceleniyor. Silahlı ve bombalı saldırılara ilişkin 'Çarşamba' gizemi, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar dayanıyor. Son anda ortaya çıkartılarak engellenen Atatürk'e yönelik suikast girişimi de, yine bir çarşamba günü 16 Haziran 1926'da gerçekleştirilecekti. Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde üç misyonere yönelik katliam ile Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Mumammer Aksoy ve MİT eski Müsteşar Yardımcısı Hiram Abbas'a yönelik suikastler de yine çarşamba günü işlendi.



'Ergenekon' soruşturması ile yeniden gündeme gelen Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması ve Necip Hablemitoğlu'na düzenlenen suikast da yine aynı gün gerçekleştirildi.



Neden psikolojik mi?



Güvenlik birimleri, henüz yanıtını bulamadığı 'Çarşamba laneti' konusunda bilim adamlarının görüşlerine de başvuracak. Üniversitelerin psikoloji bölümleri ile irtibata geçecek olan güvenlik birimleri, kanlı saldırıların çarşamba günlerine denk gelmesinin, sadece bir tesadüften mi? Yoksa saldırganları etkileyen psikolojik bir nedenden mi kaynaklandığının yanıtını arayacak.



Suiskastlardaki karanlık gizem



1990'lı ve 2000'li yıllarda gerçekleştirilen ve çarşamba günlerine denk gelen önemli suikast ve kanlı saldırılar şöyle:



26 Eylül 1990 Çarşamba. MİT eski Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas, İstanbul'da çapraz ateş sonucu öldürüldü.



31 Ocak 1990 Çarşamba. Gazeteci ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy evinin az ilerisinde yine en az iki kişi olduğu zannedilen kişilerce çapraz ateşe tutularak öldürüldü.



30 Ocak 1991 Çarşamba. Jandarma Asayiş Birlikleri Kolordusu'nun komutanı emekli Orgeneral Hulusi Sayın, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen suikast sonucu öldürüldü.



29 Temmuz 1992 Çarşamba. Gazeteci Çetin Ababay Batman'da başına sıkılan kurşunla öldürüldü



17 Şubat 1993 Çarşamba. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in bulunduğu askeri uçak Ankara Güvercinlik üssünden kalktıktan hemen sonra düştü. Bitlis ile beraberindeki üç subay ve bir astsubay hayatını kaybetti.



3 Eylül 1997 Çarşamba. TGS üyesi Gazeteci Ayşe Sağlam Terince'de öldürüldü



24 Ocak 2001 Çarşamba. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü ile birlikte otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu sokak katledildi.



18 Aralık 2002 Çarşamba. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi araştırmacı yazar Dr. Necip Hablemitoğlu evinin önünde başına ateş edilmesi sonucu öldürüldü.



10 Mayıs 2006 Çarşamba. Cumhuriyet Gazetesi'nin Şişli'de bulunan merkez binasına el bombaları ile saldırı düzenlendi.



17 Mayıs 2006 Çarşamba. Danıştay'a düzenlenen saldırı da Danıştay İkinci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybederken 4 üye yaralandı.



18 Nisan 2007 Çarşamba. Malatya'daki Zirve Yayıncılık'ta meydana gelen katliamda, Necati Aydın, Uğur Yüksel ve Alman vatandaşı Tilman Ekkehard Geske öldürüldü.



25 Nisan 2007 Çarşamba. YÖK'e saldırı girişiminde bulunuldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'e silahlı saldırıda bulunmak isteyen Nurullah İlgin yakalandı.



