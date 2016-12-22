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BBC Türkçe

Suikastla öldürülen Rus büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni

Ankara'da suikast sonucu ölen Rus büyükelçi Andrey Karlov için bugün Moskova'da bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.

22 Aralık 2016 17:42

Ankara'da Pazartesi günü uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için bugün Moskova'da bir cenaze töreni düzenlendi.

Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törene üst düzey yetkililer ve siyasetçiler katıldı. Taziyeleri, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de törene katılmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Putin, Karlov'un eşine ve çocuklarına taziyelerini ilettikten sonra törenden ayrıldı.

Putin, bugün düzenlenmesi planlanan yıllık büyük basın toplantısını cenaze törenine katılmak amacıyla yarına ertelemişti. Rus lider, şahsen tanıdığını söylediği Karlov'a vefatının ardından Kahramanlık Nişanı vermişti.

Karlov için ayrıca Moskova'da altın kubbeli ünlü Kurtarıcı İsa Katedrali'nde Rus Ortodoks Kilisesi'nin lideri tarafından gerçekleştirilen bir de dini tören düzenleniyor.

Karlov, Pazartesi günü Ankara'da katıldığı bir sergi açılışında o esnada görevli olmayan çevik kuvvet polisi 22 yaşındaki Mevlüt Mert Altıntaş tarafından vurularak öldürülmüştü. Altıntaş, cinayet sırasında "Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın" şeklinde sloganları atmıştı.

Hem Putin hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikastı 'iki ülke ilişkilerini bozmayı hedefleyen bir provokasyon' olarak nitelendirdi. Suikastla ilgili iki ülke ortak bir soruşturma yürütüyor.

Temmuz 2013'te Ankara'ya büyükelçi olarak atanan Karlov, 62 yaşındaydı. Sovyetler Birliği'nde eğitim alan deneyimli diplomat, Türkiye'den önce Güney ve Kuzey Kore'de görev yapmıştı.

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