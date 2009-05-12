Suikasti mektup aydınlattı

Uyuşturucu kaçakçısı Cemal Nayır'ı felç eden saldırının failleri 5 yıl sonra ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin cezaevinden, Emniyet Müdürü Cerrah'a yazdığı itiraf mektubu olayı her yönüyle aydınlattı



Akşam gazetesinin haberine göre; Matador davasının sanıklarından uyuşturucu kaçakçısı Cemal Nayır, 2004 yılının eylül ayında Bağcılar'da uğradığı silahlı saldırıda felç oldu. Saldırının failleri belirlenemedi.



Ancak başka bir suçtan Kandıra Cezaevi'nde bulunan Cihan Cesur, Nayır suikastına karışan Savaş Uzun'un cezaevinde öldürülmesinin ardından paniğe kapıldı. Gerçekleri anlatma kararı alan Cesur, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'a Kandıra Cezaevi'nden bir mektup yazdı. Cesur, saldırıyı kendisinin de aralarında bulunduğu dört kişinin düzenlediğini söyleyerek bu isimleri Cerrah'a bildirdi. Cerrah mektubu adli makamlara ulaştırdı.



’150 bin euro aldım’



Cesur mektubunda kendisinin keşif ve gözcülük yaptığını Mehmet Kultufan'ın ise otomobille Nayır'ı takip ettiğini söyledi. Saldırıyı Savaş Uzun'un kalaşnikof marka silahla gerçekleştirildiği belirtilen mektupta talimatın Hasan Erkuş tarafından verildiğini iddia edildi.

Cihan Cesur mektubunda 'Karşılığında 500 bin dolar ile Bahçeşehir'de iki daire sözü almıştım. Ancak bu zamana kadar 150 bin euro aldım' dedi.



Olayla ilgili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Cihan Cesur ve Mehmet Kultufan hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. Davanın diğer şüphelileri Hasan Erkuş ve Adnan Çiçek hakkında ise azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

