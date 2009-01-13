Suikastı 'amcalar' önledi

Aleviler de sıradaydı

Operasyon erkene alındı

Lojman kapısında beklediler

Basına sızınca bilgi alındı

Eski Özel Harekâtçı İbrahim Şahin'deki suikast krokilerine göre, gayri nizami harp hücrelerinin, Ermeni Patriği'nin otomobiline lav silahı ile saldırı planladıkları ortaya çıktı.Krokiye göre, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız'ı otomobiline bombayla, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri avukat Kazım Genç'i ise sokakta Glock'la öldürmeyi planlıyorlardı. Polis takibinden şüphelenen İbrahim Şahin'in muvazzaf bir subayla yaptığı telefon görüşmesinde, "Amcalar peşimde" diyerek MİT'ten şüphelendiği kayıtlara geçti.Eski Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin'de ele geçirilen suikast planları ve detaylı krokilere göre; Şahin'in oluşturduğu gayri nizami harp hücrelerinin, kimi nerede, ne zaman ve nasıl öldürüleceğinin krokilerde ayrıntılı olarak yer aldığı görüldü. Şahin'in, Ermeni Patriği Mesrob II'nin otomobilini lav silahı ile vurmayı planladıkları ortaya çıktı. Krokilerde, patriğin evi ile işi arasında gidip geldiği güzergahların ve geliş gidiş saatlerinin ayrıntılı olarak not edildiği görüldü.Yine Şahin'de ele geçirilen diğer suikast planlarına göre, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız'ı bombayla öldürmeyi planladıkları anlaşıldı. Balkız'ın, ABD menşeili detasheet plastik patlayıcı ile hazırlanmış bombalı paket ile öldürülmesinin planlandığı anlaşıldı. Bombanın otomobile yerleştirileceği veya paket halinde gönderileceği tespit edildi. Şahin'de ele geçen krokilerden, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Avukat Kazım Genç'in de ev, büro ve adliyeye geliş gidiş güzergâhları ile saatlerinin ayrıntılı olarak saptanıp not edildiği belirlendi. Avukat Kazım Genç'in, adliyeye girişinde Glock tabancayla öldürülmesinin planlandığı ortaya çıktı. Şahin'in, Sivas Ermeni Cemaati lideri Minas Durmazgüler'e dönük suikast planı da saptanmıştı.Yapılması planlanan suikastların son aşamaya geldiğinin ortaya çıkması üzerine, Şahin'e yönelik operasyonun erkene alındığı anlaşıldı. İbrahim Şahin'in, İstanbul'da sorgulanırken, evinden ele geçen bu suikast planları kendisine gösterilip sorulduğunda, "Beni nezarete geri götürün, ifade vermek istemiyorum" diye sorulardan kurtulmak istediği öne sürüldü. İbrahim Şahin'de ele geçirilen krokiler arasında, çok önemli bazı kapalı alışveriş merkezlerinin altındaki otoparklarda bomba patlatılarak seçimler öncesi tam bir kaos ortamı yaratılmak istendiği de saptandı. Alışveriş merkezlerine yönelik saldırıların, otoparka konulacak bomba yüklü araçlar ile gerçekleştirileceği krokilerde yer aldı. İbrahim Şahin'de ele geçirilen, "S-1 listesi"nde yer alan kişilerin tek tek ifadelerine başvurulması bekleniyor. Şahin, listede 300 kişi olduğunu belirtmişti. Polisin, aylarca süren teknik ve fiziki takibinde, Şahin'in özellikle jandarma üsteğmen Muhammet Sarıkaya ile çok sayıda görüşmeleri saptandı. İbrahim Şahin, yakalanmadan önce aylarca takip edilip tüm ilişkileri gizli kameraya kaydedildi. Şahin'in muvazzaf subaylarla yaptığı görüşmeler de gizli kamerayla tespit edildi. Takipten şüphelenen İbrahim Şahin'in muvazzaf bir subayla yaptığı telefon görüşmesinde, "Amcalar peşimde" diyerek MİT'ten şüphelendiği kayıtlara geçti.Emekli orgeneral Tuncer Kılınç'ın gözaltına alınması için polis ekiplerinin 7 Ocak sabahı saat 06.00'da Cumhuriyet Savcısı ile birlikte general lojmanlarının nizamiyesine gittiği, ancak saat 09.00'a kadar, "Askeri Savcı gelecek" denilerek polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın içeri alınmadığı belirlendi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama ve arama emri bulunan Sakarya ve Ankara Sincan'daki evlerinde yapılan aramada çok sayıda el bombası Kalaşnikof ve tabancalar bulunan yarbay Mustafa Dönmez'in ise polis tarafından arandığı saatlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bulunduğu ortaya çıktı. Polisin telefonlarını dinlediği Dönmez'i arayan bir komutanın, "Polisler gözaltına almaya geldi" demesi üzerine, "Tamam geliyorum" deyip kayıplara karıştığı belirlendi. Dönmez'in evinde ele geçirilen krokilerde toprak altına gömülü cephanelikler olduğu fark edildi. Yarbay Dönmez'in krokileriyle ilgili, tıpkı Şahin'de ele geçirilen krokilerde olduğu gibi dün akşam kazıya başlandı.General lojmanlarına polislerin alınmamasına ilişkin askeri talimatın bir gazetede yayımlanması üzerine cuma günü, Ankara Merkez Komutanlığı'nda görevli personelin, "Bu talimatı kim sızdırdı?" denilerek bilgilerine başvurulduğu bildirildi.