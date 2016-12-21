Suikastçının ismi emniyetin 2015 yılında hazırladığı 'FETÖ' dosyasında geçiyor mu?

Rus büyükelçisi suikastçının isminin emniyetin 2015 yılında hazırladığı 'FETÖ' soruşturması dosyasında geçtiği iddia edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu’nun 13 Ağustos 2015’teki raporundaki ifade alımında bir polisin belirttiği 'Mehmet Mert Altıntaş'ın suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş olduğu tahmin edildi. Altıntaş’ın İzmir Buca’da Işıkevi’ndeki toplantılara katıldığı iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu Altıntaş’ın ismi aynı okulda öğrenci olan C.S.’nin verdiği ifadede şöyle geçiyor:

"Fetullah Gülen cemaatinin toplantılarına bu sene başındaki eğitim-öğretim yılı başında gitmeye başladığını, kendisini bu yapıya Kağan B.’nin götürdüğü, Buca Belediyesi yakınında bulunan eve gittiğini, Hamza isimli şahsın karşıladığını, o anda yanında Kadir Şamlı, MEHMET MERT ALTINTAŞ; Sercan Başar, Kaan Bülbül ve Ufuk Gül’ün olduğunu beyan etmiştir.”