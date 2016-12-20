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Suikastçı polis raporla izin almış, olay yerinin arkasındaki otele yerleşmiş!

Polisin otel odasında suikast planı yaptığı değerlendiriliyor

20 Aralık 2016 10:57

Ankara'da Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u suikast düzenleyen Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganın rapor alarak işe gelmediği, saldırıyı gerçekleştirdiği sanat merkezinin arka tarafındaki bir otele yerleştiği, otel odasında suikast planı yaptığı belirtildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın rapor alarak işe gitmediği belirlendi.

Altıntaş'ın saldırının meydana geldiği Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin hemen arka bitişiğinde bulunan bir otele yerleştiği, otel odasında suikast planı yaptığı değerlendiriliyor.

Altıntaş’ın, akşam saatlerinde kaldığı otelde traş olup, takım elbise giyip kravat taktıktan sonra yaya olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne geçtiği öğrenildi.

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