Suikastçı polis, Nurettin Yıldız'ın sohbetlerine gitmiş

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren çevik kuvvet polisinde görevli Mevlüt Mert Altıntaş'ın dini konularda görüş bildiren Nurettin Yıldız'ın sohbetlerine katıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Avukat S.Ö. ile Mevlüt Mert Altıntaş’ın Nurettin Yıldız’ın sohbetlerinde tanıştığı saptandı. Polis S.B., 17 Temmuz’da evlenip evden ayrılınca yalnız kalan Altıntaş, S.Ö.’nün yanına taşındı.

Bu üç ismin, Etlik ve Batıkent’te bir evde, Hacı Bayram Camisi’nde Nurettin Yıldız’ın sohbetlerine katılmaya devam ettikleri saptandı.

S.B., suikast saatinden kısa süre önce Altıntaş’ı arayarak evine davet etti. Altıntaş, “Önemli bir işim var, gelemem” diyerek telefonu kapattı.



Katil polisin sohbetine katıldığı Nurettin Yıldız’ın basına yansıyan açıklamalarından bazıları şöyle:

“Allah ile aramızı açan üç sebep; ‘cinsel şehvet, mal ve evlat.’ Kız çocukları cehennem kadar risktir. 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir. Çalışan kadın, fuhuşa hazırlık yapan sürece destek olmuş oluyor.” /





Aileden suikastçı profili: Televizyon bile izlemezdi



Hürriyet’in ulaştığı yakın bir akrabası, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u vuran Mevlüt Mert Altıntaş’la ilgili detayları anlattı. Son zamanlardaki değişiminin ailenin de dikkatini çekmeye başladığını söyleyerek, “Fotoğraf çektirmeyi, sosyal medyayı, televizyonu açmayı dahi sevmeyen bu çocuk nasıl oldu da bu kadar kamera, fotoğraf makinesi, televizyon önünde gözünü kırpmadan bu suikastı yaptı bize çok tuhaf geldi” dedi.



Denize bile girmedi



Akrabası, küçüklüğünden bu yana Altıntaş’ı yakından tanıdığını ifade ederek şöyle devam etti: “Hatta Kuşadası’na denize girmeye gittiğimizde bizimle fotoğraf bile çektirmezdi. Ama son geldiğinde denize bile girmemiş. Hatta artık televizyon dahi açtırmıyormuş evde. Bu değişimi biraz evdekilerin tuhafına gitmiş. ‘Amma değiştin’ diye de çıkışmışlar. 6-7 aylık bir süreç olduğunu sanmıyorum. Son 2-2.5 yılında yani mesleğe girdikten sonra böyle değiştiğini düşünüyoruz. Bizim bildiğimiz kadarıyla bir kız arkadaşı yoktu.” Mevlüt Mert Altıntaş’ı tanıyan herkes o gece televizyonlarda gördüklerinde inanamadıklarını anlatıyor. Yanında büyüdüğü dedesinin Kemalpaşa mahallesindeki komşuları, “Annesine en son yazın gördüğümde, ‘Hamdiye abla senin oğlanla konuşsak da nasıl polis oldu. Bizimkilere de yol gösterse’ diyorduk. Ama şimdi ‘İyi ki düşmemiş önlerine’ diyoruz” diyor.