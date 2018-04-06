T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suikastçı Altıntaş'ın 'Abi'si adliye getirildi (2)

TUTUKLANDI Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili gözaltına alınan, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ içerisindeki 'Abi'si Ş

06 Nisan 2018 20:14

TUTUKLANDI
Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili gözaltına alınan, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş\'ın, FETÖ içerisindeki \'Abi\'si Ş.S., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza hHkimliği tarafından tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün Ankara Adliyesi\'ne getirilen Ş.S., soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandı. Sorgusunda, susma hakkını kullandığı öğrenilen Ş.S., tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemede de susma hakkını kullanan şüpheliyi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TUTUKLANDI Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey KarlovMevlüt Mert Altıntaş FETÖSulh CezaAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığıAnkara AdliyesiSorgusundaSulh Ceza HakimliğineMahkemedeARSLANANKARA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24