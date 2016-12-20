Suikasta uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov Ankara'dan törenle uğurlandı

Çevik kuvvet polisi Mevlüt Altıntaş tarafından suikasta uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen törenle Rusya'ya uğurlandı. Büyükelçi'nin eşi Marina Karlov törende güçlükle ayakta durabildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve bazı milletvekilleri katıldı.

Törende yabancı ülkelerin Ankara temsilciliklerin temsilcileri de hazır bulundu.

Büyükelçi Karlov'un cenazesi, saat 23.00'te Moskova'ya getirildi.

Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Rus büyükelçisinin ölümsüzleştiğini belirterek "Bu saldırıyı yapan ve yapanlar büyükelçi Karlov'u öldürmediler, tarihe kazıdılar. Büyükelçi Karlov, artık Türkiye-Rusya dostluğunun ebedi sembolü olmuştur" dedi.

Başbakan yardımcısı Türkeş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çok zor bir görev için toplanmış bulunuyoruz, değerli bir dostumuzu yitirdik, acımız büyüktür. Büyükelçi, Andrey Karlov, topraklarımıza ayak bastığı andan itibaren ülkelerimiz arasındaki dostluğu güçlendirmek için çalıştı, ilişkileri ileri seviyelere taşıma arayışı içinde oldu.

Onurlu halkını en iyi şekilde temsil etti. Maalesef, büyükelçi Karlov'un görev dönemi, Türkiye-Rusya ilişkileri bakımından kolay bir dönem değildi, çok ciddi sınamalara sahne oldu. İki ülke halkının ortak iradeleri doğrultusunda, Karlov'un da değerli katkılarıyla bu sınamaları geride bıraktık, ilişkilerimizi tam rayına oturttuk ki, Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmak isteyenler, son bir provokasyon yaptı.

Rusya'nın yetiştirip, Türkiye'ye emanet ettiği yetenekli bir diplomat, değerli bir insan, profesyonelliği ile herkesin takdirini kazanan Karlov'u hedef aldılar.

Bu saldırıyı yapan ve yapanlar büyükelçi Karlov'u öldürmediler, tarihe kazıdılar. Büyükelçi Karlov, artık Türkiye-Rusya dostluğunun ebedi sembolü olmuştur.

Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirmek isteyenler, büyükelçi Karlov'a yenilmeye mahkumdurlar. Bu teröristlerin amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyeceğiz, acımız ne kadar büyükse kararlılığımız da o kadar güçlüdür. Türkiye-Rusya dostluğu her zamanki gibi kuvvetlidir. "