T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suikast timinin tek firarisi 11 aydır aranıyor

Ekipler, arama çalışmalarını Kütahya-Afyon-Eskişehir güzergahlarındaki kent merkezleri ile kırsalda yürütüyor

13 Haziran 2017 15:46

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı gerçekleştirdikten sonra kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkartılan cuntacı askerlerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin 11 aydır aranmasına devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timde yer alan tek firari Karatepe'nin yakalanması için olayın hemen ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekipler oluşturuldu.

Ekipler, Karatepe'nin, 17 Temmuz sabahı Marmaris'ten kaçarak İzmir'e gittiğini, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e götürüldüğünü tespit etti.

Araştırmalarda Karatepe'nin Kütahya-Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırdı. Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı.

Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yaptığı için özelikle gizlenme konusunda tecrübeli olan Karatepe'nin yakalanması için tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, bu kapsamda bölgedeki birçok alana operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, Karatepe'nin son olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan vatandaşlara zanlının fotoğraflarını göstererek, tekrar görmeleri durumunda ihbarda bulunmalarını istedi. Gelen birçok ihbarı değerlendiren ekipler, bölgede yaptıkları tüm incelemelere rağmen firari suikastçı Karatepe'ye henüz ulaşamadı.

Ekipler, arama çalışmalarını Kütahya-Afyon-Eskişehir güzergahlarındaki kent merkezleri ile kırsalda yürütüyor.

 

Kırmızı bültenle aranıyor

 

Firari sanık Karatepe hakkında, yurt dışına kaçmış olma ihtimaline karşın kırmızı bülten çıkartıldı.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme heyeti, 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Karatepe hakkında çıkartılan kırmızı bültenle arama sonuçlarının beklenmesini kararlaştırdı.

ETİKETLER

Burkay KaratepeMarmarisEskişehirsuikast timi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24