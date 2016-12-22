Suikast takviminde 3 günlük değişiklik

Rusya Büyükelçisi Karlov'u vuran polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın, suikast hazırlığı yaptığı otelde ilk önce 16-17 Aralık için yer ayırttığı, açılışın ayın 19’unda yapılacağını öğrenince rezervasyon tarihini 18-19 Aralık olarak değiştirdiği ortaya çıktı. 16 Aralık’ta sergi mekânında keşif yaptı. 19 Aralık’ta taksiyle otele geldi. Yanında bir sırt çantası vardı. Kapıda kendisini karşılayan görevliyle 'hava'dan konuşurken, "Ankara’nın ayazını çok iyi bilirim" dedi.

Büyükelçi Karlov’un katilinin 3 gün önceki keşif görüntüleri ortaya çıktı!

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturmada polis yeni detaylara ulaştı. Buna göre olayın ardından öldürülen çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş (22), suikast hazırlığı yaptığı 4 yıldızlı oteli 14 Aralık’ta telefonla arayarak 16-17 tarihlerinde rezervasyon yaptırdı. Oteli bir gün sonra tekrar telefonla arayan Altıntaş rezervasyon tarihini 18-19 Aralık olarak değiştirdi.

Altıntaş’ın rezervasyon tarihini değiştirme nedeni incelenirken, bununla ilgili de yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre sergiyi düzenleyen Ankaralı Gezginler Grubu, 16 Aralık tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 2 farklı salonda sergi açtı. Altıntaş, 16 Aralık’ta Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne giderek açılan sergileri gezdi. Burada Rusya’yı konu alan serginin ayın 19’unda 2’nci katta bulunan Fikret Mualla Salonu'nda açılacağı bilgisini aldı. Oteldeki rezervasyon tarihini bu nedenle değiştirdiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında sanat merkezindeki tüm güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Altıntaş’ın 16 Aralık tarihindeki görüntüsüne de ulaşıldı. Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki güvenlik görevlilerinin de ifadelerine başvuruldu.

İşte o davet

Rusya Büyükelçiliği’nden, Karlov’un öldürüldüğü etkinliğin davetiyesi 13 Aralık’ta 15 gazeteci ile 200’e yakın kişiye gönderilmiş. Saldırının yapıldığı Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin davetiyesinde ise sergi tarihi 16-30 Aralık olarak duyurulmuş.

Kadın görevliyle konuşma

Altıntaş’ın taksiyle geldiği otelde kaldığı süre içindeki detaylar da belirlendi. Sırt çantasıyla taksiden inen Altıntaş’ı otel girişinde karşılayan görevli ile kaldığı 214 nolu odanın bulunduğu katta görevli kadının ifadeleri alındı. Altıntaş’ın girişte kendisini karşılayan otel görevlisiyle ayaküstü sohbettiği ve “Ankara’nın ayazını çok iyi bilirim” dediği öğrenildi.

Polis, otele giriş yaptıktan sonra sırt çantasıyla getirdiği takım elbisesi ile gömleğini katta görevli kadın çalışana vererek otelin çamaşırhanesinde temizlettirip ütületti.

Rusya Büyükelçiliği’nin ise serginin açılış duyurusunu 13 Aralık günü yaptığı öğrenildi. 15 medya mensubu ile 200’e yakın kişiye gönderilen davetiyede, "Rusya Ankara Büyükelçisi Sn. Andrey Karlov, Pazartesi 19 Aralık 2016 tarihinde saat 18.30’da Çankaya Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya konulu fotoğraf sergisinin açılış kokteyline sizleri davet etmekten şeref duyar" dendi. Suikastın yapıldığı Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin duyurusunda sergiyle ilgili "Ankaralı Gezginler Grubu 11. Geleneksel Fotoğraf Sergisi, 16-30 Aralık 2016" bilgisi yazıldı.

Katilin neden sağ yakalanmadığı tartışılırken, bu konuda da yeni detaylar ortaya çıktı. Altıntaş’a ilk müdahaleyi sanat merkezinin bulunduğu Jonh F. Kennedy Caddesi’nde görevli 2 trafik polisinin yaptığı, “Teslim ol” çağrısının ardından çatışma çıktığı belirlendi. Polislerin ilk müdahalesi saat 19.27’de olurken, saat 19.32’de saldırgana ilk kurşun isabet etti. Kolonları siper alıp çatışan polis, sol ayağına gelen ilk kurşunla yaralanırken, saat 19.34’te şarjör değiştirdi. Çatışma devam ederken özel harekât polislerinin içeriye girdiği ve Altıntaş’ın saat 19.40’ta boynuna aldığı son kurşunla yere yığıldığı belirlendi. Altıntaş’a ayak ve kasıklarından 4, göğsünden 2 kurşun isabet ettiği, öldürücü kurşunun ise boynundan giriş yaptığı kaydedildi.

Rus heyet incelemede

Karlov suikastına ilişkin sürdürülen soruşturmada Rusya’dan gelen heyet dün katilin kaldığı otelde ve sergi salonunda inceleme yaptı. Heyette 2 savcının yanı sıra Rusya’daki metro saldırısında görev yapan bir polis amirinin de bulunduğu belirtildi. Rus yetkililerin, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin ifade işlemine katılacağı da bildirildi.