-SUİKAST SANIĞI TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 22.12.2010 - Fener Rum Partiği Bartholomeos'a yönelik suikasta hazırlandığı yaptığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanan İsmet Reçber, ilk duruşmada tahliye oldu. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmet Reçber katıldı. Duruşmada savunması sorulan Reçber, Fener Rum Patriğine suikast düzenleyeceği suçlamasını kabul etmediğini belirterek, İstanbul Valiliğine gelen isimsiz ihbarda yazan ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanığı Gürbüz Çapan'ın bu eylemi organize ettiği ve 6 papazın öldürülmesinin planlandığının öne sürüldüğünü bildirdi. Fener Rum Patriğinin öldürülmesi için kendisinin seçildiği iddialarının doğru olmadığını savunan Reçber, ankesörlü telefonla sinagogları arayarak iş istemesi konusuyla ilgili Mahkeme Heyeti Başkanı Nurettin Ak'ın ''Sinegogların telefonlarını nereden buldun?'' sorusuna karşılık, numaraları bilinmeyen numaralar servisinden aldığını ve sinagogları iş istemek için aradığını ifade etti. Reçber, tahliyesini istedi. Duruşmada esas hakkında görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, İsmet Reçber'in yargılandığı dava ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Ergenekon'' davası arasında fiili ve hukuki irtibat olduğunu belirterek, iki davanın birleştirilmesi konusunda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılarak görüşünün sorulmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, iki davanın birleştirilmesi için ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinden görüş istenmesine karar verdi. Heyet ayrıca, tutuklu sanık İsmet Reçber'in tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi. -İDDİANAMEDEN- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliğine gönderilen isimsiz bir ihbar mektubunda, ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanığı Gürbüz Çapan'ın Fener Rum Patriğine eylem organize ettiği, 6 papazın öldürülmesini planlandığı, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un öldürülmesi için ise Kars'ta marangozluk yapan İsmet Reçber'in seçildiği ve Reçber'in hahamlara yönelik suikast düzenlemek için İstanbul'a geleceğinin belirtildiği anlatılıyor. İstanbul'a geldiği belirlenen Reçber'in teknik ve fiziki takip sonucunda bazı numaraları arayarak, sinagogların telefon numaralarını aldığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, Reçber'in ankesörlü telefondan sinagogları arayarak iş istediğinin anlaşılması üzerine yetkililerin polisi arayarak bu kişiden şüphelendiklerini söylediği bilgisine de yer veriliyor. İddianamede, Fener Rum Patriği Bartholomeos'a yönelik eylem düzenleyeceği öne sürülen İsmet Reçber'in ''silahlı örgüte üye olmak'' suçundan 7,5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması isteniyor.