T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Suikast girişimi olduğunu düşünmüyorum'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kendisine yönelik suikast iddiasına dair: 'Bunun bir suikast girişimi olduğunu düşünmüyorum, bence bu bir gözetlemeydi' dedi

25 Aralık 2012 11:56

Türkiye'nin 3 yıldır tartıştığı "Suikast" iddiasına, olayın muhatabı Başbakan Yardımcısı Bülent  Arınç, "Bunun bir suikast girişimi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

3 yıl önce Arınç’ın Ankara Çukurambar semtindeki evi yakınlarında ihbar üzerine bir albay ile bir binbaşı gözaltına alınmış, Arınç'a suikast hazırlığında oldukları öne sürülmüştü. Gözaltına alınan binbaşı  ve albay delil yetersizliğinden serbest bırakılırken, savcılık "Suikast planlamak, silahlı örgüt kurmak, halkı hükümete karşı isyana tahrik"  iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

"Suikast" iddiasına yönelik ilk kez açıklama yapan Arınç, olayın suikast girişimi olduğunu düşünmediğini beliterek şunları söyledi: " Savcılık, 19 Aralık 2009’daki olay sonrası soruşturma açtı. Ancak üç yıldır ne dava açıldı ne de takipsizlik kararı verildi. Ben de sonucu merakla bekliyorum. Ben bunun bir suikast girişimi olduğunu düşünmüyorum. Bence bu bir gözetlemeydi. Evimin gözetlendiği ama sadece bununla kaldığı, arkasından ne yapılmak istendiğini bilmiyorum. 8 kişinin mahkemeye sevk edildiği, 3'ü hakkında tutuklama beşi hakkında salıverilme istendiği ama hepsinin salıverildiğini gazetelerden okudum. Aradan 3 sene geçti, dava açılmadı. Kozmik odalarda ne çıktı, çıkmadı, bu konuda hiç bir bilgi sahibi değilim."


Ne olmuştu?

 

19 Aralık 2009 günü Arınç’ın Ankara Çukurambar semtindeki evi yakınlarında ihbar üzerine bir Albay ile bir Binbaşı gözaltına alınmış, Arınç'ın evinin adresi ve krokisi olan bir kağıdı da yutmak istedikleri öne sürülmüştü. Albay E.Y.B ve Binbaşı İ.G delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. E.Y.B. bilgi sızdırdığından şüphelenilen bir Albayı izlediklerini belirterek, cebinden çıktığı öne sürülen ve Arınç’ın adresinin olduğu kâğıt için, “ Üzerimde böyle bir not yoktu. Polisler bizi arabadan çıkarttığında kelepçeleyip üst araması yaptılar. Kağıdı polis cebime koydu" demişti.

Binbaşı İ.G. de aynı kâğıt için, "Bizi araca koydular. Şoför polis araçtan inince, tutanak tutmak üzere getirilen kâğıtların altına baktığımda, E. albaydan çıktığı söylenen adresin aynısının bir A 5 kâğıdına yazılı olduğunu gördüm” demişti. Seferberlik Dairesi Başkanı da "Bu arkadaşlarımız, bilgi sızdıran bir Albayı takip ediyorlardı. İzleme görevini ben verdim" açıklaması yapmıştı. Subayların izlediğini söylediği Albay ile, Arınç’ın evi arasında 400 metre mesafe bulunduğu, Arınç’ın da olay günü Manisa’da olduğu belirlenmişti.

ETİKETLER

bülent arınçsuikastankara binbaşıalbay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24