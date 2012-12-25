Türkiye'nin 3 yıldır tartıştığı "Suikast" iddiasına, olayın muhatabı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Bunun bir suikast girişimi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

3 yıl önce Arınç’ın Ankara Çukurambar semtindeki evi yakınlarında ihbar üzerine bir albay ile bir binbaşı gözaltına alınmış, Arınç'a suikast hazırlığında oldukları öne sürülmüştü. Gözaltına alınan binbaşı ve albay delil yetersizliğinden serbest bırakılırken, savcılık "Suikast planlamak, silahlı örgüt kurmak, halkı hükümete karşı isyana tahrik" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

"Suikast" iddiasına yönelik ilk kez açıklama yapan Arınç, olayın suikast girişimi olduğunu düşünmediğini beliterek şunları söyledi: " Savcılık, 19 Aralık 2009’daki olay sonrası soruşturma açtı. Ancak üç yıldır ne dava açıldı ne de takipsizlik kararı verildi. Ben de sonucu merakla bekliyorum. Ben bunun bir suikast girişimi olduğunu düşünmüyorum. Bence bu bir gözetlemeydi. Evimin gözetlendiği ama sadece bununla kaldığı, arkasından ne yapılmak istendiğini bilmiyorum. 8 kişinin mahkemeye sevk edildiği, 3'ü hakkında tutuklama beşi hakkında salıverilme istendiği ama hepsinin salıverildiğini gazetelerden okudum. Aradan 3 sene geçti, dava açılmadı. Kozmik odalarda ne çıktı, çıkmadı, bu konuda hiç bir bilgi sahibi değilim."



Ne olmuştu?

19 Aralık 2009 günü Arınç’ın Ankara Çukurambar semtindeki evi yakınlarında ihbar üzerine bir Albay ile bir Binbaşı gözaltına alınmış, Arınç'ın evinin adresi ve krokisi olan bir kağıdı da yutmak istedikleri öne sürülmüştü. Albay E.Y.B ve Binbaşı İ.G delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. E.Y.B. bilgi sızdırdığından şüphelenilen bir Albayı izlediklerini belirterek, cebinden çıktığı öne sürülen ve Arınç’ın adresinin olduğu kâğıt için, “ Üzerimde böyle bir not yoktu. Polisler bizi arabadan çıkarttığında kelepçeleyip üst araması yaptılar. Kağıdı polis cebime koydu" demişti.

Binbaşı İ.G. de aynı kâğıt için, "Bizi araca koydular. Şoför polis araçtan inince, tutanak tutmak üzere getirilen kâğıtların altına baktığımda, E. albaydan çıktığı söylenen adresin aynısının bir A 5 kâğıdına yazılı olduğunu gördüm” demişti. Seferberlik Dairesi Başkanı da "Bu arkadaşlarımız, bilgi sızdıran bir Albayı takip ediyorlardı. İzleme görevini ben verdim" açıklaması yapmıştı. Subayların izlediğini söylediği Albay ile, Arınç’ın evi arasında 400 metre mesafe bulunduğu, Arınç’ın da olay günü Manisa’da olduğu belirlenmişti.