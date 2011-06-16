-SUİKAST İÇİN HAZIRLANAN C4 ELE GEÇİRİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 16.06.2011 - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait, suikast düzenlenmesi için hazırlandığı belirlenen 900 gram C4 patlayıcı ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kulp ilçesinde terör örgütü PKK üyelerince suikast düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 900 gram C4 patlayıcı düzeneğinin ilçeye sokulacağı duyumu üzerine güvenlik güçlerince operasyon düzenlendiği belirtildi. Yol kontrolü sırasında ele geçirilen patlayıcının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.