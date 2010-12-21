-SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN 2 KİŞİ YAKALANDI ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği bir operasyonda, suikast hazırlığı içinde olduğu bildirilen yasa dışı sol örgüte mensup iki kişi silahlarıyla yakalandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek, Cebeci'de bir eve baskın düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğünün geniş güvenlik önlemi aldığı operasyon kapsamında, yasa dışı bir örgüte mensup olduğu belirtilen iki kişi, kaldıkları evde yakalandı. Evde yapılan aramada, iki tabanca ele geçirildi. Hücre evinde ayrıca örgüte ait dokuman bulundu. Yetkililer, yakalanan kişilerin, ''Hayata Dönüş Operasyonu''nun yıldönümü nedeniyle çeşitli kişilere yönelik ''spekülatif'' eylem hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi. Söz konusu kişilerin sorgularının devam ettiğini belirten yetkililer, doküman incelemesinin ve irtibatların araştırıldığını bildirdi.