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Dünya

Suikast girişiminden tutuklandı  PITTSBURGH (A.A) 

18 Kasım 2011 00:46

-Suikast girişiminden tutuklandı  PITTSBURGH (A.A) - 17.11.2011 - Geçen hafta Beyaz Saray'a iki el ateş eden zanlı, Başkan Obama'ya suikast girişiminde bulunmak suçlamasıyla tutuklandı. Oscar Ramiro Ortega-Hernandez, dün Pennsylvania'da bir otelde yakalandıktan sonra bugün Pittsburgh Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.   21 yaşındaki sanığın ABD Başkanı Barack Obama'ya suikast düzenlemek suçlamasıyla ömür boyu hapis istemiyle yargılanacağı kaydedildi.  Geçen hafta, Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulmuş, Amerikan Gizli Servisi Beyaz Saray'ın dış pencerelerinden birinde kurşun geçirmez camda mermi bulmuştu.

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