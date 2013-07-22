Süheyl Bey Camisi nerede?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, geçen hafta, İstanbul’da 130 caminin yeniden inşaası için çalışma başlattığını duyururken, Beyoğlu’nda 1957’de yıkılan ve orijinaline uygun yapılacağı söylenen Süheyl Bey Camisi, Meclis gündemindeydi.

CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, bir önergeyle, yeniden inşa edilen Fındıklı sahilindeki Süheyl Bey Camisi’nin neden aslından farklı yapıldığını sordu. Soru önergesine cevap, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ “Yapılan tarihsel araştırmalar sonucu camide dükkan bölümlerinin bulunduğu belirlenmiş olup, özgün halinde yer alan mekanlar aynen muhafaza edilmiştir” dedi.

Umut Erdem'in Hürriyet'teki haberine göre, Bozdağ, söz konusu camiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Süheyl Bey Camisi’nin ihyası, tarihsel belgeler, kazı çalışmalarında tespit edilen veriler ve koruma kriterleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. Caminin restorasyon projesinde, kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan duvarların korunmasına ve temel duvarları bulunarak yeri tespit edilebilmiş minarenin, özgün malzemeleri ile yeniden yapılarak ayağa kaldırılmasına karar verilmiştir.



KDV hariç 865 bin lira



"Ancak, 1957 yılında yapılan yol çalışmaları sebebiyle yıkılan caminin özgün oturum alanının bir kısmı yolda kaldığından özgün halinin tamamıyla yeniden yapılması mümkün olamamış ve camiye ilişkin yeni bir yorum ve tasarım yapma gereksinimi doğmuştur."

Bozdağ, tüm bu çalışmaların maliyetinin de KDV hariç 865 bin TL olduğunu ve sponsorluk yöntemiyle sağlandığını belirtti.