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Politika

Süheyl Batum: Kimse bize kaba Kürt milliyetçiliğini solculuk diye yutturmaya kalkmasın

CHP'li Süheyl Batum, Ayman Güler’in konuşmasına, “Orada birçok kişinin ortak düşüncesini dile getirdi” sözleriyle destek verdi

24 Ocak 2013 17:28

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum, ana dilde savunma düzenlemesiyle ilgili yapılan görüşmelerde yaptığı konuşmasıyla tartışmalara neden olan ve Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın istifa etmesiyle devam eden süreçte Birgül Ayman Güler’e destek çıktı. Batum “Kimse bize kaba Kürt milliyetçiliğini solculuk diye yutturmaya kalkmasınlar” dedi. 

Batum, Güler’in konuşmasına, “Orada birçok kişinin ortak düşüncesini dile getirdi” sözleriyle destek verdi.

“Hiç kimse kendisini akıllı, bizi aptal zannetmesin” diyen Batum, “Dünyanın hiçbir ülkesinde kaba etnik milliyetçilik ilericilik diye yutturulamaz. Nerede işçilerin sömürülmesi varsa ulusalcılar buna karşı çıkmıştır, nerede sendika karşıtı bir hareket varsa ulusalcılar karşı çıkmıştır. Türkiye’de ulusalcılığa yönelik bir saldırı olduğu için özgürlüklerin karşıtı gibi gösterilmeye çalışılıyor” diye konuştu.

 

‘Ulusalcıları köşeye sıkıştırma var’

 

Batum, CHP içinde, yeni CHP’liler ve ulusalcılar arasında bir kutuplaşmanın giderek su üstüne çıktığı hatırlatmasına, “Ulusal devleti savunanları köşeye sıkıştırma var. Sadece CHP’de değil bunu her yerde görüyoruz” yanıtı verdi.

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