Süheyl Batum: Halk isterse Ankara'ya aday olurum

CHP Afyonkarahisar İl binasını ziyaret eden Batum, daha sonra CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş ile birlikte Çakmak Marble Otel'de basın toplantısı düzenledi.

Yeni Anayasa ve İmralı sürecini değerlendiren Batum, Türkiye'de AK Parti ile PKK'nın koalisyon içinde olduğunu iddia etti.

İmralı'ya görüşmeye gidecek heyette yer alan Altan Tan ve Sırrı Süreyya Önder'in Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bulunduğuna işaret eden Batum, bugüne kadar İmralı'ya görüşmeye giden 5 kişiden 3'ünün komisyonda yer aldığına dikkati çekti. Batum, "Bu bir tesadüf mü? Anayasa Komisyonu'ndaki insanlar, Abdullah Öcalan'la neyi konuşacaklar? Tabii ki yeni anayasayı, yeni yol haritasını" diye konuştu.

"Başbakan Anayasadan anlamaz"

Batum, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasadan anlamadığını söyledi.

Batum, "Tayyip Erdoğan anayasadan-manayasadan ne anlayacak? Anlamaz. Toptan, futboldan bile anladığından şüpheliyim. Daha bir kere gol atarken, gol yerken resmini görmedim bugüne kadar. Top oynadığını söylüyor ama hiç görmedim" dedi.

"Örgüt ve halk isterse Ankara'ya adayım"

Mart 2014'te yapılacak yerel seçim süreci hakkında da bilgi veren Batum, belediye başkan adaylarının CHP Genel Merkezi tarafından belirlenmeyeceğini vurguladı.

Belediye başkanlığı seçimlerine dair Batum şunları söyledi:

"Yukarıdan aday belirlemesi yapılmayacak. Önce halka gidilecek ve adaylar sorulacak. Daha sonra örgüt, 'Başkanımız bu kişi olmalıdır' şeklinde bir proje geliştirecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için örgüt ve halkın birleşmesi halinde ben aday olurum. Şu anda anketler yapılıyor. Biz AKP değiliz. Bir adamı koyup adayımız bu diyemeyiz. CHP'liler bireydir. Düşüncesi, fikrini her ortamda söyleyen insanlarız. Örgüt ve halkın isteği olursa adaylığa varım."