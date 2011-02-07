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SÜHEYL BATUM HAKKINDA İNCELEME ZONGULDAK (A.A)

07 Şubat 2011 23:13

-SÜHEYL BATUM HAKKINDA İNCELEME ZONGULDAK (A.A) - 07.02.2011 - Zonguldak'ta, asker için ''kağıttan kaplanmış'' ifadesini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldı. 2 gün önce Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Zonguldak Şubesini ziyaret eden Batum'un ''Koca bir askeri yıktılar, meğer kağıttan kaplanmış, biz bunu asker zannedermişiz, meğer ABD içini oymuş. O koca ağacı hop diye yıktılar. Ancak CHP'yi yıkamadılar'' şeklindeki sözlerinin kamuoyuna yansımasının ardından savcılıkça bugün inceleme başlatılması kararlaştırıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Özbakır, Batum'un askerle ilgili sözleri nedeniyle hakkında inceleme başlatıldığını belirterek, ''İnceleyeceğiz, Batum'un konuşmalarını değerlendireceğiz. Suç unsuru bulunursa soruşturma başlatılabilir'' dedi.

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