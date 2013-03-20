Süheyl Batum: Bu Hakan ne iş yapar kardeşim?

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı eleştiren CHP'li Süheyl Batum, "Ankara'nın göbeğinde birileri law silahı ile Başbakanlığa saldırabiliyorsa bu Hakan ne yapar? Bu ne iş yapar kardeşim? Apo ile anayasa yapmanın dışında bu Hakan'ın bir işlevi yok mu?" dedi.

Uludağ Üniversitesi'nin düzenlediği panele katılmak için Bursa'ya gelen Süheyl Batum, konferans öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin çözüm istemediği yönündeki söylemlerini değerlendiren Batum, CHP'nin daha önce terör sorununun çözümü için Meclis'te komisyon kurulmasını önerdiğini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın buna 'hayır' dediğini söyleyen Batum, "Çünkü Tayyip Erdoğan kendi çözümü olmayan. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini işbaşında tutmak için önerdiği çözümü yapan maalesef acizlik içersindeki bir politikacıdan başkası değildir. Biraz ağır olacak ama açıkça söyleyelim. Çünkü 'gel parlamentoda çözüm üretelim' dediğimizde Tayyip Erdoğan 'hayır' dedi.

Hatta Hüseyin Çelik, '3-5 Mehmet öldü diye parlamento mu toplanırmış' dedi. Bu ahlak dışı cümleleri kuranlar şimdi diyorlar ki 'Abdullah Öcalan, askerler yurtdışına Meclis kararı ile gitsin dediğinde', 'Evet parlamento bir karar alacak. Bir yasa çıkartacak' diyor.

Bundan 4 ay önce 'ne gerek var' diyen bir iktidar mensubu, kralın soytarıları şimdi 'meclis karar alacak' diyorlar. Ne kadar ahlaksız bir süreç olduğunu gözlemleyin. Toplanamayan, toplanmasına gerek olmayan Meclis şimdi karar alacak. Ne için PKK teröristleri yurtdışına giderken rahatlık sağlansın diye" dedi.

'Hakan Fidan'dan hesap soracağız'

Yaşanan süreçlerin hesabını soracaklarını dile getiren Süheyl Batum, 'Adalet Bakanlığı'na ve AKP'ye yapılan saldırıyla ilgili, herkesin gözleri önünde ahlak dışı oyun oynandığını iddia etti. Kamuoyunun dikkatlerinin başka yöne çekilmeye çalışıldığını belirten Batum, şöyle devam etti:

"Genç işsizlerin sayısı ilk defa yüzde 30'lara çıktığında Başbakan 'Ah karımı türbanla GATA' ya sokmamışlardı' dedi. Kimse ne gün oldu? Hangi gün, ne zaman, kim sokmadı demedi. 15 gün işsizlik rakamlarını değil, bunu tartıştık. Balyoz kararı çıktığında Başbakan 'Beni de dinliyorlar' demişti. Sonra bir ay Başbakan dinlenir mi? Dinlenmez mi? Bunu tartıştık. Bu ahlak dışı süreci sürdürürken, Ergenekon'da rezilhane mütalaa ortaya çıkınca şimdi bir anda nasıl olduysa law silahıyla AKP'ye ve Başbakanlığa saldırıldı.

Ankara'nın göbeğinde birileri law silahı ile Başbakanlığa saldırabiliyorsa bu Hakan ne yapar? Hakan denilen bir adam var. Hani Hakan Fidan. Bu ne iş yapar kardeşim? Apo ile anayasa yapmanın dışında, bu Hakan'ın bir işlevi yok mu? Bir de onu MİT Başkanı diye ortalıklara salıyoruz. Hakan'a bunlar soramaz. Oyun aynı. Ama merak etmeyin Hakan'a 5-10 sene sonra bunu da soracağız. 3 sene sonra. 20 sene sonra. Neyse. Öyle Amerikan paralarıyla buralarda Apo ile anayasa yapmak yok. Önce o law silahını kim attı onu bulacak. Engelleyecek. Bu bir dümen, oyundur. Olay son aşamaya gelmeden. Başbakan'a sizin de bilmediğiniz bir suikast vuku bulur. O yüzden burayı bile 5 bin polisle basabilirler."

'Gıdıklayarak adam öldürdün diyorlar'

Ergenekon davası kararlarını da ele alan Batum, "Bir genelkurmay başkanını, gazeteciler ve 3 milletvekili hakkında açıkça müebbet hapis cezası istiyorsun. Suç, cebir ve şiddet yoluyla hükümeti yıkmak. Bakıyoruz Genelkurmay Başkanı internet sitesi açmış. Bu cebir ve şiddetin unsuru sayılıyor. Eskiden mizahta gıdıklayarak öldürmek vardı. Bu hakimler 'gıdıklayarak öldürdün gibi internet sitesi kurarak cebir şiddet kullandın' diyor" diye konuştu.

'Abdullah Öcalan'ı kurtarmak için yapılıyor'

Ergenekon, balyoz, KCK, genel af sonucunun başkanlık sistemine doğru gittiğini belirten Batum, ilk kez hukukta rehine mantığı çalıştığını iddia etti. Batum, "Hemen şunları mahkum edeyim. Öbürlerini de mahkum edeyim arkasından da 'Onlar terör suçlusu Abdullah Öcalan da terör suçlusu. Birine olmaz hepsine birden genel af yapalım. Hepsini birden kurtaralım' demek için yapılmış bir şeydir. Ahlak dışı bir rehine mantığı gelişmiştir" dedi.

Bir gazetecinin 'Rakı tartışması var? Siz rakıyı sulumu içersiniz susuz mu?' sorusuna karşı Batum, "Bize böyle saçma sapan soruları sordurtmasınlar" yanıtını verdi.

'Sakık yanlış yaptı'

Sırrı Sakık'ın MHP liderine sosyal medyada söylediği sözleri de değerlendiren Süheyl Batum, "Sırır Sakık bunu ikinci defa yapıyor. Daha önce 'Kafkaslardan, Bosna'dan, dağdan gelenler bağdakini mi kovuyorsunuz. Siz buranın sahibi misiniz' dedi. Bu tür söylemleri kesinlikle söylememek lazım. İnsanları birbirine düşman etmeden bu süreçten çıkmamız lazım" diye konuştu.