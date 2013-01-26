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Politika

Süheyl Batum: Arkadaşımızı kimseye yem etmeyiz

CHP'li Batum, Birgül Ayman Güler'in, "Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eşdeğerde gördüremezsiniz" sözünün bazı çevrelerce yanlış anlatıldığını söyledi

26 Ocak 2013 14:02

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, "Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eşdeğerde gördüremezsiniz" sözünün yanlış anlaşıldığını belirten CHP İzmir Milletvekili Süheyl Batum, "Arkadaşımızı kimseye yem etmeyiz" dedi.
 
CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı ziyaretinde gazetecilere açıklama yaptı.

CHP'li vekil Batum, İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, "Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eşdeğerde gördüremezsiniz" sözünün bazı çevrelerce yanlış anlatıldığını söyledi.

Güler'in, Meclis'teki AKP ve BDP koalisyonuna yönelik, "Etnik kaba milliyetçiliğinizi solculuk diye yutturmaya kalkmayın. Bizim millet anlayışımız ırka dayanmayan, Türk milleti anlayışıdır. Kürt milliyeti diyerek sadece etnik bir bağa dayanan sizin anlayışınızı aynı görmemiz mümkün değildir" dediğini savunan Batum, "Birgül Ayman Güler'in bu bağlamdaki sözlerinin sonuna kadar arkasındayız. Arkadaşımızı kimseye yem etmeyiz" dedi.

CHP milletvekili Süheyl Batum, yeni anayasa ile ilgili bir soru üzerine ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Şimdi anayasa yapacaklar. Anayasa yaparken neyin üzerine oturtacaklar bu anayasayı. 1980 yılının yapısı üzerine anayasa yapacaklar. Türkiye'ye getirdikleri düzen kölelik düzeni. İstedikleri o kölelik düzeninin anayasası olacak" dedi.

CHP'li vekil Birgül Ayman Güler'in sözlerine tepki gösteren CHP Adıyaman milletvekili Salih Fırat istifa etmişti. Fırat bağımsız milletvekili olarak çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Birgül Ayman Güler ise "İstifamı gerektirecek bir durum yok" diye konuşmuştu.

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