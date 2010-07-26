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Yaşam

Sühan'da mahsur kalan dağcıları asker kurtardı

Süphan Dağı'na tırmanan 6 dağcının, arkadaşlarından birinin ayağının kırılması sonucu mahsur kaldı.

26 Temmuz 2010 03:00

T24 - Bitlis'te Sühan dağına tırmanan arkadaşlarından birinin ayağınını kırılması nedeniyle mahsur kalan 6 dağcı, Tatvan 10. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı helikopteriyle kurtarıldı. 

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağına tırmanan 6 dağcının, arkadaşlarından birinin ayağının kırılması sonucu mahsur kaldığı, ancak durumun Adilcevaz Kaymakamlığı'na bildirilmesiyle, grubun Tatvan 10. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nın helikopteriyle kurtarıldığı bildirildi.

Adilcevaz Kaymakamı Mustafa Çiftçi, Ağrı'nın Patnos ilçesindeki karakoldan izin alarak, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Kışkılı köyünden dağa tırmanan 6 dağcıdan Erhan Uskan'ın iniş sırasında ayağının kırıldığı, bu olay üzerine grubun mahsur kaldığını söyledi. İlçeye bağlı Aydınlar beldesi Kışkılı köyü yamacından iniş sırasında dağcılardan Erhan Uskan'ın ayağının kırıldığını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Uskan ve diğer arkadaşlarını helikopterle aldırdık. Tatvan Asker Hastanesine götürülen Uskan, buradan Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi."

Çiftçi, dağdan helikopterle alınan diğer 5 dağcının ise sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.


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