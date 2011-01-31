'Sufiliği öğrenmek istiyorum'

T24

Colossae Otel’de yapılan görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ve Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan da bulundu. Görüşmede Başbakan Erdoğan, Nicolas Cage’e “Ülkemize hoşgeldin” dedi. Cage de Türkiye’yi çok beğendiğini, bugüne kadar gelmediği için çok üzüldüğünü söyledi. Erdoğan’ın İstanbul’u görüp görmediğini sorduğu Cage, İstanbul’u ve Konya’yı da görmek istediğini belirterek, özellikle “sufi yaşantısını” merak ettiğini ve öğrenmek istediğini belirtti. Türkiye geldikleri günden itibaren tüm yetkililerin kendilerine son derece yardımcı olduğunu ifade eden Cage, güzel bir aksiyon filmi çektiklerini anlattı.