Sudi Özkan: Tarifeli sevmiyor diye jet aldım, yine olmadı

T24

7 yılda tanıtım

Köpeğine ayda 10 bin dolar

Hiç kavga etmedik ama

‘Bu adamı bırak’

Kahve fincanını attı, ‘İşte kalbim böyle kırıldı‘ dedi

Sudi Özkan kimdir?



Türk medyasında hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını dile getiren Türk işadamı 4 çocuğunun annesi ile yaşadıklarını şöyle anlattı:İlk eşimden yeni boşanmıştım. Katya 17 yaşında liseyi bitirmiş, Antalya’ya benim otelime animasyon ekibiyle gelmişti. Katya kalbimi mutlulukla doldurdu. 8 yıl beraber yaşadık. Üç çocuğumuz oldu. Onu daha iyi tanımak için bu kadar süre bekledim. Çocuklar okula gitmeye başladı. Daha sonra da evlendim. Katya’ya Belarus ve Karayipler’deki Saint Martin adasından ev aldım. SPA salonları açtım. O SPA salonlarını seviyordu.Katya’nın hayatı boyunca paraya ihtiyacı olmadı. Hatta tarifeli uçağı sevmediği için ona özel uçak aldım. Ne istediyse verdim. Ona en son model otomobiller aldım. Katya’nın ailesine de ev aldım. Kız kardeşine Mercedes otomobil aldım. Karım ve çocuklarıma yılda 3 milyon dolar harcadım. Elinin altında 33 hizmetçi var. 17 köpek ve 7 Bengal kedisiyle yaşıyorlar. Bu hayvanların aylık masrafı 10 bin dolar. Oturduğu evin elektriğine ayda 25 bin dolar ödüyorum.Katya benim kalbimi kırdı, bana saygısızlık etti. 14 yıl boyunca hiç kavga etmedik. Ama sonunda başladı. Makedonya’daki yeni otelimin inşaatı için dört ay süre karım ve çocuklarımdan uzak kaldım. Bu zamanda Katya yeni arkadaşlar edindi. Eşlerinden memnun olmayan arkadaşlar. Onlarla gece kulüplerine gitmeye başladı. Sonunda bana, ‘Ben de diğer kadınlar gibi özgür yaşamak istiyorum’ dedi. Ne olduğunu anlamadım. ‘Biz bir aileyiz ve 4 çocuğumuz var. Özgür olamazsın. Özür olursun ama boşanırsak’ dedim.10 bin kişi çalıştırıyorum ve ayda 10 milyon dolar maaş veriyorum. Katya çocukları için ayda 150-200 bin dolar harcadı. Ben ona hayatımda sahip olduğum her şeyi verdim. Ama çevresindeki kötü insanlar ‘Bu adamı bırak hayatını yaşa’ dediler. Son zamanlarda magazin dergilerinde görünmeye başladı. Zengin ve güzel bir kadın olarak kendini herkese göstermek istiyordu. Hoşlanmadım. O evininin hanımı bir aile kadınıydı. Çok güzeldi ama benimdi. Kore’de bir güzellik yarışmasına katılmak istedi. Engel oldum. Türk medyasında çıkan “Belaruslu kadından kadın olmaz. Onlar için ilişki lavaboda el yıkamak gibi. Bunlarda kıskançlık gibi bir şey de yok” sözlerini sarf etmedim. Böyle bir röportaj vermedim. Evliliğim hakkında ilk kez konuşuyorum. Katya ile yeniden bir araya gelmenin anlamı yok. Belki Belarus vatandaşı olurum. Hayata onlar gibi bakmayı öğrenirim. O zaman karımı da affederim. Ama ben Müslümanım ve kırılganlık benim içimde var. Yaşım ilerledi, evlenmemiş güzel bir doktor veya hemşire Belaruslu bir kadın arıyorum. Çocuklar onda kalacak. Evlatlarıma ayda 10’ar bin dolar gönderiyorum. Banka hesaplarında 3 milyon dolar var.Komsomolska muhabiri Olga Uleviç ile kaldığı lüks otelin lobisinde konuşan Sudi Özkan, Rus gazetecinin “Katya ilişkinizi düzeltmek için bir şey yapabilir mi?” sorusuna, elindeki kahve fincanını yere atarak karşılık verdi. Özkan, paramparça olan kahve tabağını göstererek, “İşte benim kalbim de böyle. Bunları yeniden bir araya getirebilir misin?” karşılığını verdi.Princess otellerinin sahibi olan Sudi Özkan, “Kumarhaneler kralı” olarak biliniyor. 23 yaşında ilk eşi ile evlendi. İş hayatına emlakçılık ve otomobil satıcılığı yaparak başlayan Özkan ilk kumarhanesini 1985 yılında İstanbul’da açtı. Şu anda 3 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Türk işadamının dünya genelinde 35 kumarhanesi ve 16 oteli bulunuyor.