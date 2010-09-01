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SÜ'DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 10 GÖZALTI KONYA (A.A)

01 Eylül 2010 13:21

-SÜ'DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 10 GÖZALTI KONYA (A.A) - 01.09.2010 - Selçuk Üniversitesi'nde (SÜ) öğretim üyelerinin maaşlarından kesinti yaparak zimmete para geçirdikleri iddiasıyla, aralarında üniversitede görevli kişilerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, SÜ'de akademisyenlerin maaşlarından haksız kesinti yapılarak, bazı kişilerin zimmetlerine para geçirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan inceleme ve çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah harekete geçen ekipler, aralarında üniversitede görevli mutemet M.A.Y. (50), sekreter K.S. (54), sekreter Ö.B.Y. (53), emekli öğretim üyesi T.S. (69), bilgisayar işletmeni M.E, muhasebe yetkilisi K.A. (45),  uzman kadrosu bulunan M.K.K, üniversite çalışanı D.A.S. ile A.T. (41) ve M.T'yi yakaladı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, ''zimmete para geçirmek', 'dolandırıcılık' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

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