Sudan'dan yabancı STK'lara sınırdışı

Sudan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin El Beşir hakkındaki tutuklama kararından sonra uluslararası 10 sivil toplum kuruluşunu sınırdışı edecek.



Sudan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Devlet Başkanı Ömer Hasan El Beşir hakkında tutuklama kararı çıkarmasının ardından, yaklaşık 10 uluslararası sivil toplum kuruluşunu sınırdışı etmeye karar verdi.



Sudan'ın Darfur bölgesinde faaliyet gösteren bir insani yardım kuruluşunun adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilisi, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bize ülkeyi 24 saat içinde terketmemiz söylendi. 10 kadar uluslararası sivil toplum örgütü sınırdışı edilecek" dedi.



Sudan'da çalışan ve adının açıklanmasını istemeyen BM yetkilisi de 10 kadar sivil toplum örgütünün sınırdışı edileceğini doğruladı. Bir başka sivil toplum örgütü yetkilisi de, "UCM'nin kararından 5 dakika sonra bize ülkeyi terketmemizi söylediler" dedi.



Beşir'e destek gösterileri yapılıyor



Darfur'daki BM-Afrika Birliği Ortak Barış Gücü (MINUAD), tutuklama kararının ardından Darfur'da Beşir'e destek gösterileri düzenlendiğini duyurdu.



MINUAD'a göre, Darfur'daki 3 büyük kent El Faşer, Geneina ve Nyala'da hükümete destek gösterileri düzenlendi. Gösterilerin olaysız geçtiği bildirildi.



Beşir'in yandaşları başkent Darfur'da da sokaklara döküldü ve binlerce kişi kentte gösteriler düzenledi. UCM'nin kararını protesto eden göstericiler, "Beşir, seni kanımızın son damlasına dek koruyacağız" ve "Beşir, seninleyiz" gibi sloganlar attı.



AB itidal çağrısı yaptı



Avrupa Birliği, Sudan hükümetinden tutuklama kararı konusunda işbirliği yapmasını istedi.

AB'nin açıklamasında, Sudan hükümetine ve Darfur'daki isyancı gruplara itidal çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "AB, Darfur'daki çatışmanın taraflarına, sivil halkı korumaları ve insan haklarına saygı göstermeleri gerektiğini hatırlatır" denildi.



Sudan, Devlet Başkanı Beşir hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yapmayacağını açıklamıştı.

