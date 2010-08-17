-SUDAN'DA KAÇIRILAN 2 BARIŞ GÜCÜ POLİSİ SERBEST BIRAKILDI AMMAN/HARTUM (A.A) - 17.08.2010 - Sudan'ın Darfur bölgesinin güneyinde üç gün önce kaçırılan iki barış gücü polisi serbest bırakıldı. Ürdün ve Sudan medyasının haberlerinde, BM-Afrika Birliği Ortak Barış Gücü'nde (UNAMID) görevli iki Ürdünlü polisin, eylemcilerle yapılan görüşmelerin ardından salıverildikleri belirtildi. Haberlerde, söz konusu polislerin serbest bırakılması için fidye ödenmediği kaydedildi. UNAMID'den geçen Cumartesi günü yapılan açıklamada, polislerin Nyala kentinde üç kişi tarafından kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılanların milliyetine ilişkin bilgi verilmemişti. Barış Gücü sözcüsü, polislerin kaçırılma nedeninin bilinmediğini söylemişti. UNAMID'de görevli iki kişi 2009 yılı Ağustos ayında, dört kişi de geçen yıl Nisan ayında kaçırılmış, daha sonra serbest bırakılmışlardı.