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Dünya

Sudan'da nargile yasağı!

Sudan'ın başkenti Hartum'da, kahvehanelerde nargilenin yasaklandığı bildirildi.

13 Ağustos 2010 03:00

T24 - Sudan'ın başkenti Hartum'da, kahvehanelerde nargilenin yasaklandığı bildirildi. Hartum'un ünlü bir kahvehanesinde çalışan garson, AFP'ye yaptığı açıklamada, “Birkaç gün önce polis kahvehaneye gelip artık müşterilere Şişa (Sudan'da nargileye verilen ad), sunamayacağımızı bildirdi” dedi.

Başkentin lüks ve en çok beğenilen otellerinden Lisamin Safari'nin Genel müdürü Salih El-Emin yaptığı açıklamada, “Polis bize, bir daha nargile sunmayacağımızı taahhüt eden bir belge imzalatırdı” diye konuştu. Bazı gazetelerde çıkan haberlere göre, geçen hafta Hartum'un Cabra semtinde, bir caminin açılış töreni sırasında valilik yetkilieri kamu alanında nargileyi yasaklayacaklarını duyurmuş ve karar Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından memnuniyetle karşılanmış. Gazeteler, yetkililerin aldığı bu kararın amacının polisin “kamu ahlakını” korumaya yönelik çabalarını güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtiyorlar.






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