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Dünya

Sudan'da kabile çatışmasında onlarca ölü var

23 Nisan 2009 05:14

Sudan'daki BM misyonu temsilcileri, ülkedeki kabileler arasında çıkan çatışmalarda onlarca insanın öldüğünü öne sürdü.

Ülkedeki BM raportörlerinden David Greesly, güney kesimindeki Jonglai bölgesindeki kabileler arasında son günlerde meydana gelen çatışmalarda ölü sayısının yüzlerce olmasından endişe duyulduğunu belirterek, ayrıca çok sayıda insanın yaralandığını ve yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Gressly, ülkenin Güney kesiminde hayvan yetiştiriciliği yapılan yerlere saldırıların sıradan görüldüğünü, ancak saldırıların artık sivil yerleşim yerlerine yapıldığını gözlemlediklerini söyledi.

Afrika'nın coğrafi olarak en büyük ülkesi olan Sudan, 2003 yılına kadar ülkenin Güney kesiminde bazı ayaklanmalarla gündeme gelirken, daha sonra ülkenin Batı kesimindeki Darfur bölgesindeki gelişmelerle ön plana çıktı.

Sudan'ın sahip olduğu zengin petrol yatakları 1970'lerden itibaren ABD ve Batılı petrol şirketlerce işletilirken, bu şirketlerin ayrılmasından sonraya devreye Çin girdi ve halen ülke genelinde çıkarılan petrolün önemli kesimi de Çin tarafından alınmakta.

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