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Dünya

SUDAN'DA DÜŞEN UÇAK: YOLCULARDAN ÇOĞU KURTULDU HARTUM (A.A)

11 Kasım 2010 21:01

-SUDAN'DA DÜŞEN UÇAK: YOLCULARDAN ÇOĞU KURTULDU HARTUM (A.A) - 11.11.2010 - Sudan'da düşen uçakta 35 kişinin bulunduğu ve yolculardan yüzde 90'ının kurtulduğu bildirildi. Sivil Havacılık Kurumu sözcüsü Abdül Hafız Abdürrahim, Sudanlı yerel bir şirkete ait küçük uçağın, ülkenin batısındaki sorunlu bölge Darfur'da Zalingei'de düştüğünü belirtti. Abdürrahim, kaç kişinin öldüğünü ise henüz bilmediklerini aktardı. Darfur'daki Afrika Birliği Barış Gücü'nden adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili ise 11 kişinin kazadan kurtulduğunu belirtti ancak ölü sayısının henüz bilinmediğini kaydetti.                                              

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