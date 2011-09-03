-Sudan'da çatışmalar bitmiyor HARTUM (A.A) - 03.09.2011 - Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, güneyde Etiyopya sınırı yakınında bulunan Mavi Nil eyaletindeki çatışmalar yüzünden eyalette olağanüstü hal ilan etti. El Beşir, Sudan Halk Kurtuluş Ordusu üyelerinin polis ve askere ağır silahlarla saldırı düzenlemesi üzerine başlayan çatışmalardan birkaç saat sonra eyaletin valisini de görevden aldı. Sudan Enformasyon Bakanı Sana Hamad, militanların El Beşir'in ilan ettiği ateşkesi bozduğunu belirterek, Temmuz ayında resmen bağımsız olan Güney Sudan'ı militanları desteklemekle suçladı. Hamad, hükümetin güçlerinin bölgede kontrolü sağladığını, militanların Damzain kasabasına ilerleyişini durdurduğunu bildirdi.