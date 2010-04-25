Sudan'da çatışma: 55 ölü

T24 - Güney Sudan ordusu ile Darfurlu Arap Rizeigat kabilesi arasında çıkan çatışmada 55 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.





Kabile lideri, kabile üyelerinin hayvanları için otlak ve su aramak üzere Batı Bahr el Gazel bölgesi sınırının yakınına geldiklerini söyledi.





Özerk Güney Sudan'ın denetimi altında bulunan Batı Bahr el Gazel'in Güney Darfurlu Arap Rizeigat kabilesinin güney ile kuzey sınırları arasında tarım ve hayvancılık yapması Güney Sudan'ın güvenlik güçleri ile çatışmasına neden olduğu bildiriliyor.