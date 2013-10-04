Sudan’da akrabası olmayan birinin arabasına binen kadına kırbaç cezası

Sudan'da şeriat yasalarını çiğneyerek akrabası olmayan bir kişinin otomobiline binen bir kadın yüzlerce kişinin önünde kırbaçlandı.

Amerikan New York Daily gazetesinin Sudan'ın başkenti Hartum'da çekildiğini bildirdiği video görüntülere göre, akrabası olmayan bir erkeğin otomobiline binen Halime isimli kadın, yüzlerce kişinin önünde polis tarafından kırbaçlandı.

Görüntülerde, polisin kırbaçla vurdukça yerde oturan kadının bağırarak inlediği ve sürekli olarak örtüsüyle başını kapamaya çalıştığı görülüyor. Bu arada polisin de her kırbaç darbesinden sonra “Bir daha başkasının arabasına binmezsin" dediği duyuluyor. Öte yandan Hartum Valisi Abdurrahman El Hıdır, kadına verilen cezanın doğru olduğunu savunurken, sadece cezanın yanlış bir şekilde uygulandığını ifade etti.