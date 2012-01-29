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Dünya

Sudan'da 70 inşaat işçisi kaçırıldı HARTUM (A.A)

29 Ocak 2012 17:47

-Sudan'da 70 inşaat işçisi kaçırıldı HARTUM (A.A) - 29.01.2012 - Sudan ordu yetkilileri, Sudan'ın sorunlu bölgesi Güney Kordofan'da bir şantiyeye saldırı düzenleyen militanların, Çinliler dahil 70 inşaat işçisini kaçırdığını kaydetti.  Sudan ordu sözcüsü Alsavarmi Halid, militanların şantiye ekipmanına zarar verdiğini, saldırının sorumlusunun Güney Sudan'daki ayrılıkçı Halk Kurtuluş Ordusu olduğunu belirtti.  Sözcü, ordunun, kaçırılanların izini takip ettiğini kaydetti.  Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, saldırı sonrası 20'den fazla Çin vatandaşının kayıp olduğu belirtilmişti.

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