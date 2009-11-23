Sudan'da 6 çocuk idama mahkum edildi

Sudan'da, başkent Hartum'a geçen yıl yapılan silahlı baskına katıldıkları gerekçesiyle 6 çocuğu idama mahkum edildiği bildirildi.

BM Genel Sekreteri'nin çocuklar ve silahlı çatışmalar özel temsilcisi Radhika Coomaraswamy, "6 çocuk idamı edilmeyi bekliyor" dedi.

Coomaraswamy, "Sudan hükümeti askeri bir mahkemenin bu kişilerin çocuk olmadığına karar verdiğini söylüyor. Ama uluslararası ajansların değerlendirmelerine göre bu kişiler çocuk. Adalet Bakanı bana bugün çocukların idam edilmeyecekleri garantisini verdi" dedi.

BM, 18 yaşın altındaki herkesi çocuk olarak tanımlıyor.

Darfur'daki yönetim muhalifi Adalet ve Eşitlik Hareketi'nin (JEM) geçen yıl mayıs ayında Darfur'a düzenlediği baskına katıldıkları gerekçesiyle 100'den fazla kişi idama mahkum oldu. Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan el Beşir, baskından hemen sonra tutuklanan onlarca çocuğu affedip serbest bıraktı.

Coomaraswamy, halen hapiste olan mahkumlar arasında BM yetkililerinin başka 6 çocuk daha tespit ettiklerini, ama Sudan yetkililerinin bu kişilerin saldırı tarihinde 18'in üstünde olduklarını savunduklarını söyledi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Moawia Osman Halid ise Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yasalara göre çocuklar idam edilemez. Eğer bir mahkeme böyle bir karar verirse, temyiz başvurusu üzerine ceza bozulur" dedi.

Coomaraswamy, JEM ve Uganda'daki Rabbin Direniş Ordusu adlı örgütün çocukları askere almaya devam ettiğini de belirtti.